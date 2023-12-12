Ночная атака армии РФ: сколько воздушных целей сбило ПВО

Ночью против 12 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed". Армия РФ выпустила 15 дронов. Силы ПВО "приземлили" девять БПЛА.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне атаковали дронами с территории временно оккупированного Крыма – из района Балаклавы.

Кроме того, вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 на Запорожье и Днепропетровщине.

Как сообщалось, накануне, в ночь на 11 декабря, силами ПВО было уничтожено 18 ударных вражеских беспилотников и 8 баллистических ракет.

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