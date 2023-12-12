Масштабный сбой в работе "Киевстар": что говорят в компании

Компания " Киевстар " подтвердила информацию пользователей о том, что утром 12 декабря в работе оператора произошел масштабный сбой. Специалисты работают над устранением проблемы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в нашей сети произошел технический сбой, в результате которого могут быть недоступны услуги связи и доступа к Интернету в части абонентской базы", — отмечают "Киевстар".

В компании отмечают, что при устранении технических сложностей абонентам рекомендуют пользоваться возможностями услуги "национальный роуминг".

"Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", — добавили в пресс-службе.

Напомним, с утра появилась информация, что в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. По словам пользователей оператора, нет покрытия, а также не ловит Интернет.

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