Час діставати добрива: ці кімнатні рослини не зацвітуть без зимових підживлень

Не всі кімнатні квіти впадають у сплячку, тому якщо їх підживити, вони будуть цвісти цілу зиму.

Є кімнатні рослини, що квітнуть навіть зимою, не всі впадають у сплячку в холодну пору року. Але для того, аби вони могли цвісти і не хворіли під час холодів, їм потрібне підживлення. Розповідаємо, які кімнатні рослини потрібно обов’язково підживлювати взимку, тоді вони радуватимуть вас пишним квітом до самої весни.

Навіщо підживлювати кімнатні рослини взимку

Так як ґрунт у горщику із часом виснажується, його потрібно періодично підживлювати. Більшість кімнатних рослин удобрюють з березня по жовтень, саме тоді, коли вони найінтенсивніше ростуть. А взимку для більшості рослин добрива не треба, оскільки для їхнього росту не вистачає сонячного світла, тому вони впадають у сплячку.

У холодну пору року кімнатні рослини стресують, бо їм не вистачає світла, навіть якщо вони стоять на південній стороні. Тому у цей період квітнуть дуже сильні рослини і ті, у яких період цвітіння збігається із зимовим. Декоративну листяну рослину не варто підживлювати з жовтня по травень, окрім тих, які цвітуть у цей проміжок часу. Бо якщо удобрювати квітку на темному підвіконні, то від нестачі світла і великої кількості азоту в ґрунті вона може почати рости. Але її зимові пагони будуть ламкими, слабкими і хворобливими.

Які кімнатні рослини потрібно підживлювати взимку

Багато квітникарів-любителів встановлюють взимку для рослин додаткове освітлення. Зі слів флористів, з таким освітленням кожного місяця рослинам можна давати підкормку. А ті квіти, які цвітуть восени та взимку наразі потребують інтенсивного підживлення і догляду.

Орхідеї, фіалки, азалії, різдвяний кактус - всі ці кімнатні рослини потребують зимового підживлення. Для їхньої підгодівлі флористи рекомендують використовувати вже готові добрива. Вони продаються в будь-якому спеціалізованому магазині.

Вкрай важливо враховувати вид рослин, які потрібно підживлювати. Бо всі добрива поділяються на підкормки для декоративних листяних кімнатних рослин і для декоративно-квітучих. Для кактусів, сукулентів та орхідей взагалі краще купувати спеціальні добрива, де підібрані всі макро- та мікроелементи у відповідному дозуванні саме для цих рослин. А щоб надати рослинам додаткової сили, можна робити прості підживлення у домашніх умовах.

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