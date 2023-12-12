У Польщі через тіло покійника побились українці та поляки: чим усе закінчилось

У Польщі біля моргу сталась масова бійка за участі поляків та українців. Інцидент відбувся через те, що в українців не було необхідних для видачі тіла документів.

Про це повідомляє польське видання wprost.pl.

Інцидент стався минулого тижня в місті Острув Великопольський. До розташованого там моргу прибув катафалк з працівниками похоронної компанії з України. Вони повинні були забрати тіло українця з моргу і перевезти його через кордон, де родина покійного організовувала похорон. Ця все переросло у сварку, а потім і в бійку між працівниками похоронної компанії та співробітниками моргу.

Працівники польського моргу заявили, що, згідно із законом, вони не можуть видати останки, оскільки для цього необхідно надати документи з відповідної санітарно-епідеміологічної станції.

Однак українські працівники не могли з цим змиритися. Ситуація закінчилася тим, що ворота були зачинені, щоб запобігти в'їзду катафалка на територію. На місце також викликали співробітників поліції.

"Йшлося про відсутність необхідних документів, які були потрібні для видачі тіла", - підтвердила ці повідомлення Єва Голінська-Юраш з прес-служби Острувсько-Великопольського районного відділу поліції.

Нагадаємо, у Польщі двоє працівників залізниці потрапили під потяг.

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