"Для Росії – це небажаний сценарій": ГУР – про прогноз Буданова щодо війни до 2025 року

Для Росії продовження війни 2025 року – це небажаний сценарій.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини" 15 грудня, коментуючи прогноз очільника ГУР Кирила Буданова щодо війни до 2025 року.

"Є цитата очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Полягає вона в тому, що станом на зараз в Кремлі не мають планів на продовження на 2025 рік. Можливо, за підсумками 2024 року вони можуть бути скориговані. В Кремлі також бачать цифри і аналізують ситуацію, і розуміють, що в 2024 році, а особливо в 2025, економічна ситуація, тиск і результати санкційної політики значно збільшаться. Низка деструктивних процесів в російській економіці вже запущені і набирають обертів. Тому, звичайно, для них це був би небажаний сценарій", - сказав Юсов.

Нагадаємо, Буданов заявив, що росіяни так само мають проблеми з ресурсами. Тому наразі РФ не планує затягувати війну на 2025 рік.

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