Атака на "Київстар": які локальні складнощі у роботі оператора все ще виникають

Мобільний оператор "Київстар" після масштабної хакерської атаки все ще відновлює роботу послуг.

Про це передає пресслужба компанії.

Які послуги відновлені станом на сьогодні, 17 грудня:

доступні послуги голосового зв`язку, в тому числі у роумінгу;

відновлена мобільна передача даних;

розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів;

планується якнайшвидше увімкнути послугу SMS;

У компанії визнали, що у деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають складнощі із доступом до "Домашнього Інтернету".

"Це тимчасово. Ми залучили увесь персонал, щоб відновити роботу послуги якомога швидше. Так, поки відбувається стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. Це необхідно для безпеки", – підсумували у "Київстар".

Нагадаємо, 12 грудня в роботі одного з найбільших мобільних операторів України "Київстар" стався масштабний збій. Справу взялася розслідувати СБУ.

В НБУ запевнили, що незважаючи на масштабну кібератаку на "Київстар", банківська система працювала у штатному режимі.

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