Діти по всьому світу страждають від насильства в Інтернеті: як із цим борються

Робоча група Європолу збиралася двічі на рік від 2014 року, щоб прискорити розслідування для виявлення жертв, востаннє – в листопаді.

Правоохоронні органи в усьому світі б’ють на сполох через те, що правопорушники спілкуються з неповнолітніми та обмінюються незаконним вмістом у зашифрованих програмах для обміну повідомленнями, як-от WhatsApp, Signal та iMessage, Це робить пошук вмісту надзвичайно складним. WhatsApp, наприклад, сканує фотографії та описи користувачів, але не може контролювати їхні високозахищені повідомлення.

Про це пише Politico.

Правопорушники все краще приховують свої цифрові сліди, а представники правоохоронних органів кажуть, що у них немає необхідних інструментів, щоб не відставати. Дедалі більше використання зашифрованого зв’язку в Інтернеті ускладнює роботу слідчих, особливо враховуючи, що пандемія, яка тримала людей вдома та в Інтернеті, збільшила потік образливих зображень і відео.

2022 року гігант соціальних мереж Meta Platforms знайшов і повідомив про 26 мільйонів зображень у Facebook та Instagram. Улюблені програми підлітків Snapchat і TikTok відповідно подали понад 550 000 і майже 290 000 звітів до Національного центру США щодо зниклих та експлуатованих дітей, організації, яка діє як інформаційний центр відповідно до законодавства США щодо матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM), які виявляють технологічні компанії.

У грудні Європейська комісія також зобов’язала Meta пояснити, що вона робить для боротьби з поширенням незаконних зображень сексуального характеру, зроблених самими неповнолітніми та поширених через Instagram, відповідно до нового правила ЄС щодо модерації контенту, Закону про цифрові послуги (DSA).

Політики всього світу прагнуть діяти. В Європейському Союзі та Сполученому Королівстві законодавці розробили проєкти законів, щоб викривати більше незаконного контенту та розширити повноваження правоохоронних органів для боротьби з матеріалами сексуального насильства над дітьми.

Але ці зусилля розпалили запеклі суспільні дебати щодо того, що має пріоритет: надання поліції нових можливостей переслідувати правопорушників чи збереження конфіденційності та захист від масового онлайн-спостереження з боку держав і цифрових платформ.

Масштаб проблеми

Робоча група Європолу збиралася двічі на рік від 2014 року, щоб прискорити розслідування для виявлення жертв, востаннє – в листопаді. Її розмір майже втричі збільшився – до 33 дослідників, які представляють 26 країн, включно з Німеччинлю, Австралією та Сполученими Штатами.

"Ви можете впізнавати речі на зображеннях або звуки на фоні чи голоси. Якщо ви робите це разом із кількома національностями в одній кімнаті, це може бути дійсно ефективним", – сказав Марійн Шурбієрс, керівник операцій Європейського центру боротьби з кіберзлочинністю (EC3) Європолу.

Проте занадто часто детективи відчувають, що пливуть проти течії, оскільки кількість матеріалів про сексуальне насильство над дітьми, що циркулюють в Інтернеті, різко зростає.

Європол створив базу даних 2016 року, і зараз ця система містить 85 мільйонів унікальних фотографій і відео дітей, багато з яких знайдено на форумах педофілів у "темній мережі" – частині Інтернету, де немає доступу для загального пошуку та для перегляду якої потрібне спеціальне програмне забезпечення.

"Ми можемо працювати годинами поспіль, але ми все ще дряпаємо поверхню. Це жахливо", – сказала Мері, офіцерка національної поліції з країни, що не входить до ЄС, із 17-річним досвідом. Вона просила не використовувати її прізвище, щоб захистити її особу під час проведення слідчих дій.

В листопаді оперативна група переглянула 432 файли, кожен з яких містив десятки тисяч зображень, і знайшла найімовірнішу країну для 285 дітей, які зазнали насильства на зображеннях. Поліція вважає, що, ймовірно, ідентифікувала 74 жертви, троє з яких були врятовані на момент публікації. Двох правопорушників затримали.

"У нас є певні успіхи. Але я бачу лише тих, кому ми не можемо допомогти", – сказала Мері.

Багато західних агенцій за межами США обмежені положеннями про конфіденційність у програмному забезпеченні, яке вони використовують, наприклад, інструментах розпізнавання обличчя. Їм часто доводиться обходитися поєднанням ручного аналізу та вільнодоступних інструментів, які вони можуть отримати в Інтернеті.

"Якщо у вас є тисячі чи сотні тисяч або навіть мільйони фотографій, практично неможливо переглянути їх вручну одну за одною", – сказав Шурбієрс.

Правоохоронні органи в усьому світі також б’ють на сполох про те, що правопорушники також спілкуються з неповнолітніми та обмінюються незаконним вмістом у зашифрованих програмах для обміну повідомленнями, як-от WhatsApp, Signal та iMessage, що робить пошук вмісту надзвичайно складним. WhatsApp, наприклад, сканує фотографії та описи користувачів, але не може контролювати їхні високозахищені повідомлення.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судитимуть 21-річного чоловіка, який неодноразово вчиняв сексуальне насильство над восьмирічною двоюрідною сестрою. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

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