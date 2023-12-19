Дети по всему миру страдают от насилия в Интернете: как с этим борются

Рабочая группа Европола собиралась дважды в год с 2014 года, чтобы ускорить расследование для выявления жертв в последний раз в ноябре.

Правоохранительные органы во всем мире бьют тревогу из-за того, что правонарушители общаются с несовершеннолетними и обмениваются незаконным содержанием в зашифрованных программах для обмена сообщениями, как WhatsApp, Signal и iMessage, Это делает поиск содержимого чрезвычайно сложным. WhatsApp, например, сканирует фотографии и пользовательские описания, но не может контролировать их высокозащищенные сообщения.

Об этом пишет Politico.

Правонарушители все лучше скрывают свои цифровые следы, а представители правоохранительных органов говорят, что у них нет необходимых инструментов, чтобы не отставать. Все большее использование зашифрованной связи в Интернете усложняет работу следователей, особенно учитывая, что пандемия, державшая людей дома и в Интернете, увеличила поток оскорбительных изображений и видео.

В 2022 гигант социальных сетей Meta Platforms нашел и сообщил о 26 миллионах изображений в Facebook и Instagram. Любимые программы подростков Snapchat и TikTok соответственно подали более 550 000 и почти 290 000 отчетов в Национальный центр США пропавших и эксплуатируемых детей, организации, действующей как информационный центр в соответствии с законодательством США по материалам сексуального насилия над детьми (CSAM), которые выявляют технологические компании и пятно.

В декабре Европейская комиссия также обязала Meta объяснить, что она делает для борьбы с распространением незаконных изображений сексуального характера, сделанных самыми несовершеннолетними и распространенными через Instagram, согласно новому правилу ЕС по модерации контента, Закона о цифровых услугах (DSA).

Политики всего мира стремятся действовать. В Европейском Союзе и Соединенном Королевстве законодатели разработали проекты законов, чтобы выкапывать больше незаконного контента и расширить полномочия правоохранительных органов по борьбе с материалами сексуального насилия над детьми.

Но эти усилия разожгли ожесточенные общественные дебаты относительно приоритета: предоставление полиции новых возможностей преследовать правонарушителей или сохранение конфиденциальности и защиту от массового онлайн-наблюдения со стороны государств и цифровых платформ.

Масштаб проблемы

Рабочая группа Европола собиралась дважды в год с 2014 года, чтобы ускорить расследование для выявления жертв в последний раз в ноябре. Его размер почти втрое увеличился до 33 исследователей, представляющих 26 стран, включая Германию, Австралию и Соединенные Штаты.

"Вы можете узнать вещи на изображениях или звуки на фоне или голоса. Если вы делаете это вместе с несколькими национальностями в одной комнате, это может быть действительно эффективным", – сказал Марийн Шурбиерс, руководитель операций Европейского центра по борьбе с киберпреступностью (EC3) Европола.

Однако слишком часто детективы чувствуют, что плывут против течения, поскольку количество материалов о сексуальном насилии над циркулирующими в Интернете детьми резко растет.

Европол создал базу данных 2016 года и сейчас эта система содержит 85 миллионов уникальных фотографий и видео детей, многие из которых найдены на форумах педофилов в "темной сети" — части Интернета, где нет доступа к общему поиску и для просмотра которой требуется специальное программное обеспечение.

"Мы можем работать часами подряд, но мы все еще царапаем поверхность. Это ужасно", – сказала Мэри, офицер национальной полиции из не входящей в ЕС страны с 17-летним опытом. Она просила не использовать ее фамилию, чтобы защитить ее во время проведения следственных действий.

В ноябре оперативная группа просмотрела 432 файла, каждый из которых содержал десятки тысяч изображений, и нашла наиболее вероятную страну для 285 детей, подвергшихся насилию на изображениях. Полиция считает, что, вероятно, идентифицировала 74 жертвы, трое из которых были спасены на момент публикации. Двое правонарушителей задержаны.

"У нас есть определенные успехи. Но я вижу только тех, кому мы не можем помочь", — сказала Мэри.

Многие западные агентства за пределами США ограничены положениями о конфиденциальности в программном обеспечении, которое они используют, например инструментах распознавания лица. Им часто приходится обходиться сочетанием ручного анализа и доступных инструментов, которые они могут получить в Интернете.

"Если у вас есть тысячи или сотни тысяч или даже миллионы фотографий, практически невозможно просмотреть их вручную друг за другом", — сказал Шурбиерс.

Правоохранительные органы во всем мире также бьют тревогу о том, что правонарушители также общаются с несовершеннолетними и обмениваются незаконным содержанием в зашифрованных программах для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Signal и iMessage, что делает поиск содержимого чрезвычайно сложным. WhatsApp, например, сканирует фотографии и пользовательские описания, но не может контролировать их высокозащищенные сообщения.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить 21-летнего мужчину, неоднократно совершавшего сексуальное насилие над восьмилетней двоюродной сестрой. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

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