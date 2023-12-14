В Хмельницкой области парень насиловал сестру и снимал это на видео

Девочке всего восемь лет.

В Хмельницкой области будут судить 21-летнего мужчину, неоднократно совершавшего сексуальное насилие над восьмилетней двоюродной сестрой. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

"Обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершал сексуальное насилие в отношении своей 8-летней двоюродной сестры. Все свои действия снимал на мобильный телефон", – говорится в сообщении.

В частности, следствием установлено три эпизода насилия над девочкой.

Расследование этого дела уже завершено, материалы направили в суд. Злоумышленнику инкриминируют нарушения ч.4 и ч.6 ст. 153 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, которому не исполнилось 14 лет) и ч.1 ст. 301-1 УКУ (хранение детской порнографии).

Злоумышленнику грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестер – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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