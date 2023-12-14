Масштабный сбой в "Киевстаре": когда появится мобильный Интернет

Пока не удалось восстановить мобильный Интернет так, как это планировалось.

Компания " Киевстар " почти восстановила мобильную связь после масштабной хакерской атаки, которая произошла 12 декабря. В ближайшее время абонентам начнут возвращать мобильный Интернет.

Об этом во время телемарафона заявил президент компании Александр Комаров.

"Полностью восстановлены услуги фиксированного Интернета для дома. Это примерно один миллион домохозяйств по всей Украине. Также почти на 99% восстановлены услуги голосовой связи. Мы прямо сейчас заканчиваем последнюю географию – это правый берег Днепра в Киеве", — заявил Комаров.

По его словам, восстановить мобильный Интернет по заявленному плану пока не удалось. Ожидается, что услуга должна заработать ночью 14 декабря. Впрочем, не всё удалось.

"К сожалению, мы пока не восстанавливаемся. Но надеемся, что сегодня во второй половине дня мы начнем восстановление с западной Украины. Регион за регионом осторожно начнем восстанавливать услуги мобильного Интернета", — подчеркнул директор компании.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Компенсации абонентам “Киевстар”! Кому верить и когда появится связь? Заявление президента компании

Кибератака на "Киевстар"

Вечером 13 декабря "Киевстар" начал возобновлять работу по всей Украине. В компании обещают, что после полного обновления сети подготовят компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании

Утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы стали жаловаться пользователи мобильного оператора. Известно, что масштабный технический сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки".

Российская хакерская группа призналась в атаке на "Киевстар". В СМИ сообщалось о группе хакеров "Солнцепек". СБУ подтвердило, что атаку совершила одна из российских группировок.

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