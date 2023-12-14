Масштабний збій у "Київстарі": коли з'явиться мобільний Інтернет

Компанія "Київстар" майже відновив мобільний зв'язок після масштабної хакерської атаки, яка сталася 12 грудня. Найближчим часом абонентам почнуть повертати мобільний Інтернет.

Про це під час телемарафону заявив президента компанії Олександр Комаров.

"Повністю відновлені послуги фіксованого Інтернету для дому. Це приблизно один мільйон домогосподарств по всій Україні. Також майже на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Ми просто зараз закінчуємо останню географію - це правий берег Дніпра у Києві", - заявив Комаров.

За його словами, відновити мобільний Інтернет за заявленим планом поки не вдалося. Очікувано, що послуга мала б запрацювати вночі 14 грудня. Втім, не все вдалося.

"На жаль, ми поки не відновлюємося. Але сподіваємося, що сьогодні у другій половині дня ми почнемо відновлення з західної України. Регіон за регіоном обережно почнемо відновлювати послуги мобільного Інтернету", - наголосив директор компанії.