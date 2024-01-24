Зеленський привітав із Днем зовнішньої розвідки

Президент Володимир Зеленський привітав співробітників зовнішньої розвідки України із професійним святом.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Людей, які допомагають державі дізнаватися реальну ситуацію на кожному з напрямків. Інституції, ефективність якої стає передумовою багатьох здобутків України. Публічно про деталі роботи СЗРУ майже нічого не можемо розповісти. Зараз не час. Але наш захист, наша дипломатична робота, наші активні дії і на фронті, і в міжнародних відносинах ґрунтуються, зокрема, на інформації, яку надають фахівці нашої зовнішньої розвідки. Дякую та вітаю з вашим професійним днем! Слава Україні!", - йдеться у дописі президента.

Нагадаємо, українські хакери зламали найбільший із трьох науково-дослідницьких центрів космічної гідрометеорології РФ – "Планета" – було знищено безпрецедентний масив інформації. ГУР розповіло деталі кібератаки.

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