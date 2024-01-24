Зеленский поздравил с Днем внешней разведки

Президент Владимир Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Людей, которые помогают государству узнавать реальную ситуацию на каждом из направлений. Институции, эффективность которой становится предпосылкой многих достижений Украины. Публично о деталях работы СВРУ почти ничего не можем рассказать. Сейчас не время. Но наша защита, наша дипломатическая работа, наши активные действия и на фронте, и в международных отношениях основываются, в частности, на информации, предоставляемой специалистами нашей внешней разведки. Спасибо и поздравляю с вашим профессиональным днем! Слава Украине!", — говорится в сообщении президента.

Напомним, украинские хакеры сломали крупнейший из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ – "Планета" – был уничтожен беспрецедентный массив информации. ГУР рассказало детали кибератаки.

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