Нічна атака по Одесі: рятувальники показали відео з місць ударів

Наслідки ворожої атаки по Одесі за різними адресами ліквідовували понад 80 рятувальників.

Після атаки дронами по Одесі в ніч проти 25 січня надзвичайники опублікували відео з місць ударів і з ліквідаціями наслідків.

Про це повідомили в ДСНС України.

У зв’язку з російською атакою по Одесі понад 80 рятувальників одночасно працювали за різними адресами, ліквідовували пожежі та розбирали завали.

Також читайте Нічна атака по Україні: де лунали вибухи та як відпрацювала ППО

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

"Ворог підступно намагається знищити цивільні обʼєкти", – зазначили надзвичайники.

На відео від ДСНС видно пожежі та руйнування. У квартирі в одній з багатоповерхівок повністю зруйнована зовнішня стіна. Рятувальники там гасили полум’я. Також видно вигорілі автомобілі та зафіксована евакуація мешканців будинку.

Після атаки по Одесі в ДСНС показали відео з наслідками

Наслідки атаки по Одесі в ніч проти 25 січня / Скриншот

Наслідки атаки по Одесі в ніч проти 25 січня / Скриншот

Наслідки атаки по Одесі в ніч проти 25 січня / Скриншот

Нагадаємо, в ніч проти 25 січня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Один із них влучив у багатоповерхівку, де виникла пожежа.

Згодом в МВС повідомили, що в Одесі пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Відомо про одну поранену людину.

Читайте також: