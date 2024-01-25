Окупанти гатять цілодобово: на Херсонщині є загиблий через обстріл

Російські війська упродовж доби 99 разів обстріляли Херсонщину. Пошкоджені два навчальні заклади, об'єкт критичної інфраструктури та склад.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Одна людина загинула, десять — поранені", - написав він.

Нагадаємо, що протягом 23-24 грудня загарбники 88 разів відкривали вогонь по Херсону, загалом випустивши 425 снарядів із мінометів, артилерії, Градів, танків, ЗУ-23-2, безпілотників та авіації.

Зокрема, війська РФ атакували середмістя Херсона. Поцілили у лікарню. Поранення отримали медичні працівники та місцева жителька.

Також зранку 24 січня 2024 року російська авіація вдарила по Новобериславу на Херсонщині. Постраждали двоє людей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Атака шахедів на Херсонщину: відео перших хвилин після влучання. Під обстріл потрапила лікарня".

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