За добу знищено ще 950 окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

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Станом на 25 січня 2024-го року ЗСУ знищили 379 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу - близько 379 610 (+950) осіб,
танків - 6257 (+30) од,
бойових броньованих машин - 11621 (+42) од,
артилерійських систем - 9067 (+59) од,
РСЗВ - 972 (+1) од,
засоби ППО - 660 (+1) од,
літаків- 331 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+35),
крилаті ракети - 1844 (+2),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 12044 (+39) од,
спеціальна техніка - 1420 (+4)