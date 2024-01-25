За добу знищено ще 950 окупантів: Генштаб назвав втрати армії РФ

Станом на 25 січня 2024-го року ЗСУ знищили 379 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 379 610 (+950) осіб,

танків - 6257 (+30) од,

бойових броньованих машин - 11621 (+42) од,

артилерійських систем - 9067 (+59) од,

РСЗВ - 972 (+1) од,

засоби ППО - 660 (+1) од,

літаків- 331 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+35),

крилаті ракети - 1844 (+2),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12044 (+39) од,

спеціальна техніка - 1420 (+4)