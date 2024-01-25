Ночная атака по Одессе: спасатели показали видео с мест ударов

Последствия вражеской атаки по Одессе по разным адресам ликвидировали более 80 спасателей.

После атаки дронами по Одессе в ночь на 25 января чрезвычайники опубликовали видео с мест ударов и с ликвидациями последствий.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В связи с российской атакой по Одессе более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам, ликвидировали пожары и разбирали завалы.

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Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

"Враг коварно пытается уничтожить гражданские объекты", – отметили чрезвычайники.

На видео от ГСЧС видны пожары и разрушения. В квартире в одной из многоэтажек полностью разрушена внешняя стена. Спасатели там тушили пламя. Также видны выгоревшие автомобили и зафиксирована эвакуация жильцов дома.

После атаки по Одессе в ГСЧС показали видео с последствиями

Последствия атаки по Одессе в ночь на 25 января/Скриншот

Последствия атаки по Одессе в ночь на 25 января/Скриншот

Последствия атаки по Одессе в ночь на 25 января/Скриншот

Напомним, в ночь на 25 января оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажку, где возник пожар.

Позже в МВД сообщили, что в Одессе повреждено многоэтажное здание и складское помещение. Известно об одном раненом человеке.

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