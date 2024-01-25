Ночная атака по Одессе: спасатели показали видео с мест ударов

Последствия вражеской атаки по Одессе по разным адресам ликвидировали более 80 спасателей.
После атаки дронами по Одессе в ночь на 25 января чрезвычайники опубликовали видео с мест ударов и с ликвидациями последствий.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В связи с российской атакой по Одессе более 80 спасателей одновременно работали по разным адресам, ликвидировали пожары и разбирали завалы.
Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.
"Враг коварно пытается уничтожить гражданские объекты", – отметили чрезвычайники.
На видео от ГСЧС видны пожары и разрушения. В квартире в одной из многоэтажек полностью разрушена внешняя стена. Спасатели там тушили пламя. Также видны выгоревшие автомобили и зафиксирована эвакуация жильцов дома.
Напомним, в ночь на 25 января оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Один из них попал в многоэтажку, где возник пожар.
Позже в МВД сообщили, что в Одессе повреждено многоэтажное здание и складское помещение. Известно об одном раненом человеке.
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