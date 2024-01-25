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Сирний пиріг: рецепт корисного десерту

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
308 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
593
Час на прочитання
1 хв
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Сирний пиріг: рецепт корисного десерту

Сирний пиріг / Фото: Credits

Якщо ви любите випічку з сиром, вам обов'язково сподобається цей пиріг. Корисний десерт, який можна подати до чаю і дорослим та дітям. Для приготування всі інгредієнти збийте, викладіть у форму та запікайте у духовці. Пиріг виходить ніжний та вологий, з легким сирним смаком.

Інгредієнти

борошно
220 г
яйця
2 шт.
сир 9%
200 г
цукор
200 г
вершкове масло
100 г
розпушувач
7 г
ванільний цукор
1 пакет
родзинки
100 г
дрібка солі
цукрова пудра
  1. Родзинки помийте та залийте окропом на десять хвилин. Злийте воду і просушіть їх.
  2. У миску викладіть м'яке вершкове масло і цукор. Збийте міксером п'ять хвилин. Потім додайте яйця, сир, ванільний цукор, сіль і ще раз збийте міксером до однорідної маси. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і родзинками. Перемішайте тісто добре лопаткою.
  3. Дно та боки форми вистеліть пергаментом. Готове тісто викладіть у форму та розрівняйте його.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 50 хвилин.
  5. Сирний пиріг витягніть із форми, трохи остудіть і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сирний пиріг можна подати з джемом або сметаною.

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