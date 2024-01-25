Сирний пиріг: рецепт корисного десерту

Якщо ви любите випічку з сиром, вам обов'язково сподобається цей пиріг. Корисний десерт, який можна подати до чаю і дорослим та дітям. Для приготування всі інгредієнти збийте, викладіть у форму та запікайте у духовці. Пиріг виходить ніжний та вологий, з легким сирним смаком.