Сирний пиріг: рецепт корисного десерту

Якщо ви любите випічку з сиром, вам обов'язково сподобається цей пиріг. Корисний десерт, який можна подати до чаю і дорослим та дітям. Для приготування всі інгредієнти збийте, викладіть у форму та запікайте у духовці. Пиріг виходить ніжний та вологий, з легким сирним смаком.
Інгредієнти
- борошно
- 220 г
- яйця
- 2 шт.
- сир 9%
- 200 г
- цукор
- 200 г
- вершкове масло
- 100 г
- розпушувач
- 7 г
- ванільний цукор
- 1 пакет
- родзинки
- 100 г
- дрібка солі
- цукрова пудра
- Родзинки помийте та залийте окропом на десять хвилин. Злийте воду і просушіть їх.
- У миску викладіть м'яке вершкове масло і цукор. Збийте міксером п'ять хвилин. Потім додайте яйця, сир, ванільний цукор, сіль і ще раз збийте міксером до однорідної маси. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і родзинками. Перемішайте тісто добре лопаткою.
- Дно та боки форми вистеліть пергаментом. Готове тісто викладіть у форму та розрівняйте його.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 50 хвилин.
- Сирний пиріг витягніть із форми, трохи остудіть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Сирний пиріг можна подати з джемом або сметаною.
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