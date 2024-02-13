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Сирні булочки: дуже швидкий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
197 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
55
Час на прочитання
1 хв
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Сирні булочки: дуже швидкий рецепт

Сирні булочки / Фото: Credits

Якщо ви любите смачну та швидку сирну випічку, цей рецепт для вас. Сирне тісто замішується без дріжджів і не вимагає підняття. Потрібно змішати всі інгредієнти, сформувати булочки та відправити до духовки.

Інгредієнти

сир 9-15%
250 г
борошно
250 г
яйця
2 шт. +1 жовток
цукор
60 г +15 г (для посипання)
олія
2 ст. л.
молоко
1 ст. л.
розпушувач
10 г
ванільний цукор
пакетик
сіль
щіпка
  1. У мисці з'єднайте яйця, сир, цукор, ванільний цукор, олію та сіль. Збийте блендер до однорідної маси.
  2. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто. За необхідності додайте ще трохи борошна.
  3. Далі поділіть тісто на 12 частин. Сформуйте кульки. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Змастіть збитим жовтком із молоком і посипте цукром.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин.

Поради:

  • Сир можна використовувати будь-якої жирності.

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