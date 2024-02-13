Сирні булочки: дуже швидкий рецепт

Якщо ви любите смачну та швидку сирну випічку, цей рецепт для вас. Сирне тісто замішується без дріжджів і не вимагає підняття. Потрібно змішати всі інгредієнти, сформувати булочки та відправити до духовки.
Інгредієнти
- сир 9-15%
- 250 г
- борошно
- 250 г
- яйця
- 2 шт. +1 жовток
- цукор
- 60 г +15 г (для посипання)
- олія
- 2 ст. л.
- молоко
- 1 ст. л.
- розпушувач
- 10 г
- ванільний цукор
- пакетик
- сіль
- щіпка
- У мисці з'єднайте яйця, сир, цукор, ванільний цукор, олію та сіль. Збийте блендер до однорідної маси.
- Додайте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто. За необхідності додайте ще трохи борошна.
- Далі поділіть тісто на 12 частин. Сформуйте кульки. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Змастіть збитим жовтком із молоком і посипте цукром.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин.
Поради:
- Сир можна використовувати будь-якої жирності.
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