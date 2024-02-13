"Выборы президента" в РФ: Госдума рассматривает проект, который поможет Путину выиграть

Этот законопроект, вероятно, запретит въезд в РФ журналистам российских оппозиционных и иностранных СМИ.

Госдума рассматривает законопроект об ограничении въезда в Россию лиц, которых в Кремле считают "нежелательными". Такие действия происходят в рамках усилий по цензуре оппозиционных СМИ и разрыву связей между РФ и иностранными и международными неправительственными организациями перед "выборами" президента.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 12 февраля объявил, что он и другие депутаты Думы подали соответствующий законопроект. Он также запрещает въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в таких нежелательных для РФ организациях.

Американские аналитики считают, что этот законопроект, вероятно, запретит въезд в Россию журналистам российских оппозиционных СМИ, расположенных за пределами России, и иностранных СМИ с русскоязычными службами, чтобы ограничить возможность освещать внутренние события России.

Российские власти также могут возбудить уголовное дело и лишить приобретенного российского гражданства лиц, признанных виновными в участии в определенной "нежелательной" организации. ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается консолидировать контроль и подавить инакомыслие в российском информационном пространстве в преддверии выборов президента России2 в марте, хотя этот законопроект, вероятно, серьезно ограничит работу оппозиционных СМИ в России в долгосрочной перспективе", – отметили в ISW.

Напомним, в Кремле к "выборам Путина" допустили еще троих кандидатов. Кто это – читайте ЗДЕСЬ.

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