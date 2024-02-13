"Вибори президента" у РФ : Держдума розглядає проєкт, який допоможе Путіну виграти

Цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в’їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ та іноземних.

Держдума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких у Кремлі вважають "небажаними". Такі дії відбуваються у рамках зусиль із цензури опозиційних ЗМІ та розриву зв'язків між РФ та іноземними та міжнародними неурядовими організаціями перед "виборами" президента.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що голова комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов 12 лютого оголосив, що він та інші депутати Думи подали відповідний законопроєкт. Він також забороняє в'їзд до Росії іноземцям та особам без громадянства, які беруть участь у таких "небажаних" для РФ організаціях.

Американські аналітики вважають, що цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в’їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, розташованих за межами Росії, і іноземних ЗМІ з російськомовними службами, аби обмежити їхню можливість висвітлювати внутрішні події Росії.

" Російська влада також може порушити кримінальну справу та позбавити набутого російського громадянства осіб, визнаних винними в участі в визначеній "небажаній" організації. ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається консолідувати контроль і придушити інакомислення в російському інформаційному просторі напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року, хоча цей законопроєкт, ймовірно, серйозно обмежить роботу опозиційних ЗМІ в Росії в довгостроковій перспективі", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, у Кремлі до "виборів Путіна" допустили ще трьох кандидатів. Хто це - читайте ТУТ.

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