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Арестовича помітили в Монако – "засвітився" біля казино (відео)

Арестовича помітили в Монако – "засвітився" біля казино (відео)

Олексій Арестович / Фото: Арестович Telegram

Олексія Арестовича помітили в районі Монте Карло.

Скандального ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича помітили в Монако – він прогулювався у компанії невідомого чоловіка в районі Монте Карло, відомого своїми казино.  

Відео опублікувало видання "Українська правда".

Олексій Арестович помітив, що його знімають і зробив жест у сторону журналіста, проте вже за декілька секунд почав наполягати, що "зйомка без дозволу заборонена".

Нагадаємо, у ГУР прокоментували інформацію про перетин кордону Арестовичем буцімто на підставі їхнього листа.

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