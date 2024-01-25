Арестович розповів, скільки зараз заробляє 

Арестович назвав джерела свого доходу.
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів, на чому він заробляє. Він зазначив, що основне джерело його доходів - це семінари.
Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.
"Ютуб - це 30 тисяч доларів на місяць. Під час ефірів з Фейгіним заробляв Фейгін. Я потім доставляв, вони щось набігали, але основна сума надходила йому, як і сума з мерчу. Це не головний заробіток, головний з семінарів. У мене навчаються люди з 54 країн світу. Дуже багато з Америки", - сказав він.
Арестович заявив, що на його семінари ходять мільярдери, представники влади з інших держав.
Він додав, що під час війни почав заробляти більше.
"Усі, хто працює на мене дуже багато заробляє", - сказав він.
Нагадаємо, Арестович розповів про ексдружин, зради та розлучення.
Читайте також:
- Як Арестович виїхав з України: відповідь скандального ексрадника ОП
- Арестович відповів, чи повернеться він до України
- Арестович про перспективи майбутнього України: "Вибори нічого не вирішать"