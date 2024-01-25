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Арестович розповів, скільки зараз заробляє 

Арестович розповів, скільки зараз заробляє 

Олексій Арестович / Фото: скриншот з відео

Арестович назвав джерела свого доходу.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів, на чому він заробляє. Він зазначив, що основне джерело його доходів - це семінари. 

Про це він сказав в інтерв'ю Анні Олицькій.

"Ютуб - це 30 тисяч доларів на місяць. Під час ефірів з Фейгіним заробляв Фейгін. Я потім доставляв, вони щось набігали, але основна сума надходила йому, як і сума з мерчу. Це не головний заробіток, головний з семінарів. У мене навчаються люди з 54 країн світу. Дуже багато з Америки", - сказав він. 

Арестович заявив, що на його семінари ходять мільярдери, представники влади з інших держав. 

Він додав, що під час війни почав заробляти більше. 

"Усі, хто працює на мене дуже багато заробляє", - сказав він. 

Нагадаємо, Арестович розповів про ексдружин, зради та розлучення.

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