Арестович відповів, чи повернеться він до України

Залишатися у США або Європі політик не має наміру.
Арестович заявив, що планує повернутися до України. Щобільше, не виключає, що його можуть призвати на службу до армії.
Про це сказав ексрадник ОПУ Олексій Арестович в інтерв'ю Анні Олицькій.
"У мене зараз в Європі ще два проєкти. От коли закрию, тоді поїду в Україну знов, додому. Я дуже хочу додому", – каже він.
Він зазначив, що не переймається через відкриття проти нього кількох кримінальних справ в Україні, а також не виключає того, що його можуть мобілізувати. Як зауважує колишній посадовець, його дружина знає, за кого вона вийшла заміж і з ким 10 років живе.
"Вона вже нічого не говорить, вона каже "давай". Вона теж дуже хоче в Україну. Взагалі ми маємо жити вдома", – переконаний Арестович.
До того ж експосадовець не має наміру залишатися в США чи у країнах Європи. Арестович наголосив: в країні війна, а він офіцер, який давав військову присягу.
"Не кожна служба має бути на фронті, але все ж таки для цього треба сидіти під тими самими бомбами й ракетами, як українці, яких ти намагаєшся повчати", – резюмував політик.
Раніше Арестович висловився про майбутні перспективи України. На його думку, нам потрібні не вибори, а серйозні державні рішення.
Читайте також: