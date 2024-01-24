Арестович про перспективи майбутнього України: "Вибори нічого не вирішать"

На його думку, вибори в нашій державі нічого не вирішать.

Так, в Україні є купа проблем. І сьогодні ми потребуємо серйозних державних рішень.

Про це сказав ексрадник ОПУ Олексій Арестович в інтерв'ю Анні Олицькій.

Як зазначає політик, те, куди ми провалилися разом всі, вирішуються або історичним шляхом або державним.

"Державний шлях – це не політичний. Політика – це зіткнення кланів, от як в "Грі престолів", будинки воюють між собою за владу. І це взагалі дуже низький жанр. Ми потребуємо державних рішень, які змінять характер держави як такої і спілкування з народом", –підсумував він.

Раніше Арестович спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні.

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