Арестович о перспективах будущего Украины: "Выборы ничего не решат"

По его мнению, выборы в нашем государстве ничего не решат.

Да, в Украине есть куча проблем. И сегодня мы нуждаемся в серьезных государственных решениях.

Об этом сказал эксрадник ОПУ Алексей Арестович в интервью Анне Олицкой.

Как отмечает политик, то, куда мы провалились вместе все, решаются либо историческим путем, либо государственным.

"Государственный путь – это не политический. Политика – это столкновение кланов, вот как в "Игре престолов", дома воюют между собой за власть. И это вообще очень низкий жанр. Мы нуждаемся в государственных решениях, которые изменят характер государства как такового и общения с народом", — подытожил он.

Ранее Арестович спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война в Украине.

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