"Я знал календарь": Арестович объяснил свою фразу-мем про "две-три недели"

Арестович назвал новую причину, зачем говорил о "две-три недели". Однако в Сети заметили, что в апреле прошлого года он говорил совсем другое.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал мем об окончании войны за "две-три недели". Он ответил, действительно ли лгал в начале полномасштабного вторжения, чтобы успокоить население.

Об этом Арестович рассказал в интервью блоггере Анне Олицкой.

Экс-советник ОП заверил, что на самом деле не лгал, когда говорил про "две-три недели", ведь в то время якобы "был членом Стамбульской переговорной группы".

"Одна из самых больших претензий ко мне, что я якобы специально лгал, чтобы успокоить. Знаменитые две-три недели родились из того, что я был членом Стамбульской переговорной группы. Я знал, что через две-три недели будет встреча в Стамбуле и она должна прекратить войну. А потом встреча Зеленского и Путина. Это было решено, календарь существовал, понимаете. Я знал, что я говорил. Это не потому, что я успокаивал ложью", – объяснил Арестович.

По его мнению, тогда, в марте 2022-го, могло быть примирение, однако события пошли по другому сценарию.

"Потом я оговорился, если вы помните, и сказал, что эта война будет до 2035 года. Я имею в виду не только российско-украинскую, а серию войн в мире, где Украина будет так или иначе под влиянием этих войн. Я сказал правду – боже, какая паника была. Я спросил тогда: вам "две-три недели" или правду? Хотя "две-три" недели тоже были правдой. Я точно знал календарь Стамбульской встречи. Все шло к примирению", – заявил Арестович. .

Заметим, что в апреле 2023 года он совсем иначе объяснял, зачем говорил об окончании войны "за две-три недели". Тогда он признал, что говорил это, чтобы "успокоить общество".

"Нужно было удержать страну, чтобы надорванный волосок, на котором все висел, трясся и раскачивался, не оборвался. У меня был выбор: "две-три недели" или миллионы с поехавшей крышей провалились в бегущую с панику, что бежат с безумными глазами, десятки тысяч инфарктов и инсультов, страна, потерявшая способность к сопротивлению.



Я сделал свой выбор. Когда закончится война, пройдет время, самые умные еще оценят эти "две-три недели", – отмечал в апреле Арестович.

Напомним, что скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович после ухода из ОП с каждым месяцем становился все активнее критиковать действующую власть. Теперь вместе с критикой украинских властей Арестович все чаще делает пророссийские заявления.

1 ноября 2023 года он сообщил, что намерен выдвигаться в президенты Украины. Граждане отреагировали на такое заявление мемами.