Берлин и Киев могут согласовать гарантии безопасности – Шольц

Шольц подтвердил, что находится в интенсивном обмене мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским, звонил по телефону ему, а в ближайшее время состоится еще один разговор.

Германия и Украина приблизились к соглашению о обязательствах по безопасности в соответствии с Рамочной декларацией "Группы семи", принятой на саммите НАТО.

Об этом говорится в заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца во время пресс-конференции со словацким премьером Робертом Фицо в Берлине, сообщает "Укринформ".

"Я исхожу из того, что мы вскоре это финализуем… У меня есть ощущение, что мы находимся на пороге завершающих переговоров", – сказал Шольц.

Он пообещал объявить подробности, когда документ будет готов.

Немецкий канцлер заверил, что Берлин будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, ведь эта война грозит самому существованию суверенного государства Украина, о чем свидетельствуют откровенные империалистические высказывания кремлевского главы Владимира Путина.

Канцлер не согласился с тем, что причиной продолжающейся войны является отсутствие инициатив и переговоров между Киевом и Москвой. Он напомнил, что до 24 февраля 2022 года состоялось более 200 встреч только в рамках Минских соглашений и «нормандском формате». Это не остановило Россию от нападения на всю Украину, напомнил Шольц.

"Ни одна страна не хочет мира так, как Украина. Но после двух лет войны мы должны признать, что легкого решения (ее завершение) не видно", – заявил Шольц.

Германия, напомнил он, предусмотрела в бюджете на этот год более 7 млрд евро только не военную поддержку. И ожидает, что другие страны ЕС увеличат свою помощь.

Он также выразил надежду, что саммит ЕС 1 февраля продемонстрирует решительность стоять на стороне Украины.

"Нашим общим сигналом России должно стать то, что мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и суверенитет, столько, сколько нужно", — добавил Шольц.

Он также назвал войну РФ против Украины основным политико-безопасным вызовом для Европы, что никогда не было столь важно для тесного координирования в ЕС и НАТО.

Напомним, 24 января президент Владимир Зеленский и Олаф Шольц по телефону обсудили безопасное соглашение, которое Германия и Украина могут подписать в ближайшее время.

Известно, что первое подобное соглашение о безопасности подписало с Украиной Британия 12 января.

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