Берлін та Київ можуть узгодити безпекові гарантії – Шольц

Шольц підтвердив, що перебуває в інтенсивному обміні думками з президентом України Володимиром Зеленським, телефонував йому, а найближчим часом відбудеться ще одна розмова.

Німеччина та Україна наблизилися до угоди про безпекові зобов’язання відповідно до Рамкової декларації "Групи семи", ухваленої на саміті НАТО.

Про це йдеться у заяві канцлера ФРН Олафа Шольца під час пресконференції зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо в Берліні, повідомляє "Укрінформ".

"Я виходжу з того, що ми невдовзі це фіналізуємо…У мене є відчуття, що ми перебуваємо на порозі завершальних переговорів", – сказав Шольц.

Він пообіцяв оголосити подробиці тоді, коли документ буде готовий.

Німецький канцлер запевнив, що Берлін підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, адже ця війна загрожує самому існуванню суверенної держави Україна, про що свідчать відверті імперіалістичні висловлювання кремлівського очільника Володимира Путіна.

Канцлер не погодився з тим, що причиною триваючої війни є відсутність ініціатив і переговорів між Києвом і Москвою. Він нагадав, що до 24 лютого 2022 року відбулось понад 200 зустрічей лише у межах Мінських угод і у «нормандському форматі». Це не зупинило Росію від нападу на всю Україну, нагадав Шольц.

"Жодна країна не хоче миру так, як Україна. Але після двох років війни ми повинні визнати, що легкого рішення (її завершення) не видно", – заявив Шольц.

Німеччина, нагадав він, передбачила в бюджеті на цей рік понад 7 млрд євро лише не військову підтримку. І очікує, що інші країни ЄС збільшать свою допомогу.

Він також висловив сподівання, що саміт ЄС 1 лютого продемонструє рішучість стояти на боці України.

"Нашим спільним сигналом Росії має стати те, що ми будемо підтримувати Україну, яка бореться за своє виживання та свій суверенітет, стільки, скільки потрібно", – додав Шольц.

Він також назвав війну РФ проти України основним політико-безпековим викликом для Європи, що ніколи не було таким важливим для тісного координування в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, 24 січня президент Володимир Зеленський та Олаф Шольц телефоном обговорили безпекову угоду, яку Німеччина та Україна можуть підписати найближчим часом.

Відомо, що першу подібну угоду про безпеку підписала з Україною Британія 12 січня.

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