Арестович ответил, вернется ли он в Украину

Арестович заявил, что планирует вернуться в Украину. Более того, не исключает, что его могут призвать на службу в армию.

Об этом сказал экс-советник ОПУ Алексей Арестович в интервью Анне Олицкой.

"У меня сейчас в Европе еще два проекта. Вот когда закрою, тогда поеду в Украину снова, домой. Я очень хочу домой", – говорит он.

Он отметил, что не переживает из-за открытия против него нескольких уголовных дел в Украине, а также не исключает того, что его могут мобилизовать. Как отмечает бывший чиновник, его жена знает, за кого она вышла замуж и с кем 10 лет живет.

"Она уже ничего не говорит, она говорит "давай". Она тоже очень хочет в Украине. Вообще мы должны жить дома", – убежден Арестович.

К тому же экс-чиновник не намерен оставаться в США или странах Европы. Арестович подчеркнул: в стране война, а он офицер, дававший военную присягу.

"Не каждая служба должна быть на фронте, но все же для этого нужно сидеть под теми же бомбами и ракетами, как украинцы, которых ты пытаешься поучать", – резюмировал политик.

Ранее Арестович высказался о предстоящих перспективах Украины. На его взгляд, нам нужны не выборы, а серьезные государственные решения.

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