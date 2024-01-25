Арестович рассказал, сколько сейчас зарабатывает

Скандальный эксрадник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, на чем он зарабатывает. Он отметил, что основной источник его доходов – это семинары.

Об этом он сказал в интервью Анне Олицкой.

"Ютуб – это 30 тысяч долларов в месяц. Во время эфиров с Фейгиным зарабатывал Фейгин. Я потом доставлял, они что-то набегали, но основная сумма поступала ему, как и сумма из мерча. Это не главный заработок, главный из семинаров. У меня учатся люди из 54 стран мира. Очень много из Америки", – сказал он.

Арестович заявил, что на его семинары ходят миллиардеры, представители властей из других государств.

Он добавил, что во время войны стал зарабатывать больше.

"Все, кто работает на меня, очень много зарабатывает", – сказал он.

Напомним, Арестович рассказал об эксдружинах, изменах и разводах.

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