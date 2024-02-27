Россияне атаковали БпЛА Полтавщину: какие последствия падения обломков

Ночью против 27 февраля во время атаки беспилотников в Полтавской области сработало ПВО, произошло падение обломков сбитых дронов.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Ночью остатки вражеского БПЛА повредили электролинию в Лубенском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на утро 27 февраля без света остались 208 бытовых и четырех юридических потребителей. В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Как сообщалось, в ночь на 27 февраля в Полтаве прозвучала серия взрывов после объявления воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ сообщали о применении баллистического вооружения.