Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Информации о разрушении нет.

Ночью против 27 февраля в Хмельницкой области раздались взрывы. Во время воздушной тревоги в регионе работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня во время сигнала "Воздушная тревога" на территории Хмельницкой области воздушные силы Украины уничтожили вражеский БпЛА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты устанавливают место падения обломков сбитых беспилотников. По словам Тюрина, сообщений о пострадавших или повреждении имущества не поступало.

Как сообщалось, ночью против 27 февраля российский дрон во время атаки на Украину залетел в Молдову. Воздушные силы ВСУ информировали, что неопределенные БПЛА пролетели над соседней страной и летели в направлении Хмельницкого.

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