У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Місцева влада вибухи підтвердила.
У вівторок, 27 лютого, у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. В Запорізькій області від 09:05 оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.
"У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.
Місцева влада підтвердила, що зранку в обласному центрі гучно.
"Вибух у Запоріжжі", - лаконічно повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Згодом голова ОВА уточнив: вибух, який чули мешканці Запоріжжя і навколишніх населених пунктів, пролунав в повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами Запорізького району.
"Інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила", - додав він.
Слід зауважити, що у низці південних і східних областей оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. ПС наголошували, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.