У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У вівторок, 27 лютого, у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. В Запорізькій області від 09:05 оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Місцева влада підтвердила, що зранку в обласному центрі гучно.

"Вибух у Запоріжжі", - лаконічно повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Згодом голова ОВА уточнив: вибух, який чули мешканці Запоріжжя і навколишніх населених пунктів, пролунав в повітрі на відкритій ділянці місцевості між населеними пунктами Запорізького району.

"Інформація щодо руйнувань та потерпілих не надходила", - додав він.

Слід зауважити, що у низці південних і східних областей оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. ПС наголошували, що існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

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