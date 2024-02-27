Календар магнітних бур на березень 2024: названо небезпечні дати

У березні 2024 року декілька сильних магнітних бур накриють Землю. Вчені визначили дати геомагнітних штормів.

Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США постійно відстежує сонячну активність. Вже відомо, як Сонце поводитиме себе у березні.

Календар магнітних бур:

4 березня прогнозується магнітна буря невеликої сили, яка може вплинути на фізичний та емоційний стан людей. У цей період люди можуть відчувати втрату апетиту та безпричинну втомленість.

10 березня також передбачається магнітна буря, яка може мати важливе значення для людей із хронічними захворюваннями. Це може викликати сильні головні болі у метеочутливих людей.

15-16 березня також рекомендується бути особливо обережними з хронічними захворюваннями, оскільки магнітні бурі можуть призвести до їх загострення. У цей період важливо слідкувати за самопочуттям та мати при собі необхідні ліки.

21-22 березня очікується менш сильна буря, але можливе безсоння та головний біль.

27-28 березня передбачаються середні магнітних бур, які можуть викликати перепади тиску. Це може вплинути на загальне самопочуття та потребувати додаткових заходів безпеки для людей із проблемами артеріального тиску.

Мінімізувати негативний вплив сонця допоможуть прості правила:

Перебувайте більше часу на свіжому повітрі

Обмежте вживання важкої їжі та алкоголю

Включіть до свого раціону більше води, овочів та фруктів

Уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень на розум та тіло

Потурбуйся про наявність ліків проти хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми

Довідка:

Магнітна буря – природне періодичне явище, яке виникає внаслідок збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети має Сонце.

У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Її поділяють на фази:

початкова (коли сонячний вітер налітає на Землю)

головна (відбуваються зміни в магнітосфері)

кінцева (відновлення магнітного поля Землі до звичного значення)

Під дією магнітних бур на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу і взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

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