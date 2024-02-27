Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо

Вночі проти 27 лютого в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні, під час сигналу "Повітряна тривога", на території Хмельницької області повітряні сили України знищили ворожий БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фахівці встановлюють місце падіння уламків збитих безпілотників. За словами Тюріна, повідомлень про постраждалих або пошкодження майна не надходило.