У Британії невідомі викрали військовий одяг для ЗСУ: що відомо

Під час транспортування з Нідерландів до Британії викрали військовий одяг та спорядження для українських військових, які проходять навчання у Британії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

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Крадіжка сталася минулого тижня. Невідомі викрали товари із цивільної вантажівки, яка їх перевозила.

"Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Розрізано тент вантажного відділення вантажівки. Згодом це було частково спорожнено. Українські військові проходять військову підготовку у Великій Британії в рамках операції Interflex. Сприяють цьому й голландські солдати", - йдеться у повідомленні оборонного відомства.

У Міноборони Нідерландів наголошують, що місцева поліція розслідує крадіжку.

Нагадаємо, 22 лютого Велика Британія анонсувала нову допомогу Україні, серед якої - навчити 10 000 українських військовослужбовців.

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