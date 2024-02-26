Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 27 лютого?

День, коли нічого в нашому житті не відбувається випадково: будь-які події – як добрі, так і погані – запущені нами самими у минулому. Поведінка інших людей, особливо якщо вона нас дратує, є нашим власним відображенням: щоб зрозуміти це, потрібно проаналізувати те, що було сказано та зроблено у попередній життєвий період – результати роздумів можуть виявитися несподіваними та здивують. Цього дня бумерангом повертаються як злі, так і добрі справи, тож він чітко покаже, яким шляхом – правильним чи ні – йде людина.

Телець

Тельців зірки нагородять сьогодні цього дня таким красномовством та переконливістю, що вони зможуть переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого опонента. Але найбільше цей дар їм цього дня знадобиться у стосунках із близькою людиною, які останнім часом якось розладналися та припинили тішити. Поговорити з ними про те, що відбувається, не тільки можна, а й потрібно – вдасться з'ясувати причини кризи та намітити шляхи виходу з неї.

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