В Запорожье раздались взрывы: что известно

Местные власти взрывы подтвердили.
Во вторник, 27 февраля, в Запорожье были слышны звуки взрывов. В Запорожской области от 09:05 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — пишет издание.
Местные власти подтвердили, что утром в областном центре громко.
"Взрыв в Запорожье", – лаконично сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Впоследствии глава ОВА уточнил: взрыв, который слышали жители Запорожья и окрестных населенных пунктов, прогремел в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района.
"Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала", - добавил он.
Следует заметить, что в ряде южных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях. ПС отмечали, что существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.