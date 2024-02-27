В Запорожье раздались взрывы: что известно

Во вторник, 27 февраля, в Запорожье были слышны звуки взрывов. В Запорожской области от 09:05 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — пишет издание.

Местные власти подтвердили, что утром в областном центре громко.

"Взрыв в Запорожье", – лаконично сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Впоследствии глава ОВА уточнил: взрыв, который слышали жители Запорожья и окрестных населенных пунктов, прогремел в воздухе на открытом участке местности между населенными пунктами Запорожского района.

"Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала", - добавил он.

Следует заметить, что в ряде южных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях. ПС отмечали, что существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

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