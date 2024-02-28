Офис президента ранее не информировал, что Зеленский планирует посетить Албанию.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию.

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Об этом сообщает глава Министерства иностранных дел страны Игли Хасани.

Чиновник разместил у себя на странице в соцсети X соответствующую фотографию.

"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – подписал он фото.

Отметим, что офис президента ранее не информировал о том, что Зеленский планирует посетить Албанию.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обсудил пункты Формулы мира с наследным принцем Саудовской Аравии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский в марте посетит Армению и Азербайджан.

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