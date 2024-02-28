Офис президента ранее не информировал, что Зеленский планирует посетить Албанию.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию.
Об этом сообщает глава Министерства иностранных дел страны Игли Хасани.
Чиновник разместил у себя на странице в соцсети X соответствующую фотографию.
"Большая честь приветствовать президента Зеленского в Тиране. Ключевой момент для укрепления двусторонних связей и солидарности с Украиной в ее героической борьбе с агрессией России", – подписал он фото.
Отметим, что офис президента ранее не информировал о том, что Зеленский планирует посетить Албанию.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обсудил пункты Формулы мира с наследным принцем Саудовской Аравии.
Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский в марте посетит Армению и Азербайджан.
Читайте также: