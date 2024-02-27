Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 28 лютого?

День потужної негативної енергетики, протягом якого необхідно дотримуватись максимальної обережності у всьому – тут, як кажуть, хто попереджений, той озброєний. Ігнорувати небезпеку не слід, але й перебільшувати її – теж: за бажання її можна подолати, головне – не нариватися на неприємності. Не ходити безлюдними провулками в темний час доби, не носити з собою великі суми грошей, не розмовляти з незнайомими людьми, справжні наміри яких незрозумілі, не ризикувати своїм життям, перебігаючи дорогу в недозволеному місці, а ще краще — залишитися вдома, зрозуміло, якщо є така можливість.

Лев

Левам зірки наполегливо рекомендують провести прибирання в будинку – можна і поточне, але краще – генеральне. Здавалося б, звичайна справа — про яке везіння тут можна говорити, але насправді це не так. Навівши чистоту і, що особливо важливо, позбавившись речей, якими давно не користуються, саме цього дня вони зможуть розчистити шлях для позитивної енергії, яка принесе в їхнє життя професійні успіхи, фінанси та особисте щастя.

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