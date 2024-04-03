Екстремальні розваги: польські руфери підкорили нову висоту у Франкфурті

Хлопці без страховки та допомоги піднялися на висоту більше ніж 230 метрів.
Руфери з Польщі піднялися на найвищий будівельний кран у Європі, і записали на висоті відео.
Про це пише Bild.
Найвищий кран розташований на будівельному майданчику 233-метрового хмарочоса у німецькому Франкфурті.
У поліції міста журналістам підтвердили, що зафіксовано факт нелегального підйому на будівельну техніку, проте не повідомили, чи ведеться пошук правопорушників і що на них очікує в разі затримання.
Ймовірно, хлопці пробралися на будівництво вночі, але час, коли було зроблено відео, невідомий.
Нагадаємо, рятувальники показали, як знімають людей з найвідомішої скелі Буковини. Скеля "Соколине око" — одна з найвідоміших на Буковині — вабить екстремалів, адже має понад 40 метрів висоти.
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