Екстремальні розваги: польські руфери підкорили нову висоту у Франкфурті

Хлопці без страховки та допомоги піднялися на висоту більше ніж 230 метрів.

Руфери з Польщі піднялися на найвищий будівельний кран у Європі, і записали на висоті відео.

Про це пише Bild.

Найвищий кран розташований на будівельному майданчику 233-метрового хмарочоса у німецькому Франкфурті.

У поліції міста журналістам підтвердили, що зафіксовано факт нелегального підйому на будівельну техніку, проте не повідомили, чи ведеться пошук правопорушників і що на них очікує в разі затримання.

Ймовірно, хлопці пробралися на будівництво вночі, але час, коли було зроблено відео, невідомий.

Нагадаємо, рятувальники показали, як знімають людей з найвідомішої скелі Буковини. Скеля "Соколине око" — одна з найвідоміших на Буковині — вабить екстремалів, адже має понад 40 метрів висоти.

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