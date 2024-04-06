США попередили, що Китай надає Росії дані геопросторової розвідки – Bloomberg

США попередили союзників про те, що Китай посилив свою підтримку Росії включно з наданням даних геопросторової розвідки, щоб допомогти Москві у війні проти України.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Китай надав РФ супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для виробництва танків. Підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.

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"Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс з Москвою в рамках того, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін назвали "безмежною" дружбою напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", – йдеться у статті.

Bloomberg уточнює, що торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Водночас Китай постачає до Росії дуже різноманітні товари: від одягу до автомобілів, після відтоку західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас РФ збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю.

Видання наголошує, що підтримка Китаєм Росії поглибилася останніми місяцями.

"... Виникає занепокоєння, оскільки Україна стикається з критичною нестачею артилерії, а її союзники невпинно намагаються допомогти Києву. Тим часом Росія змогла збільшити своє внутрішнє виробництво зброї, продовжує імпорт ключових компонентів через мережу третіх країн і отримує снаряди та іншу зброю від таких країн, як Північна Корея та Іран. Раніше адміністрація Байдена попереджала Пекін не надавати Росії зброю, і наразі немає жодних ознак цього", – наголошує Bloomberg.

Водночас видання зазначає, що раніше адміністрація Байдена попереджала Пекін не надавати Росії зброю, і наразі немає жодних ознак цього.

Нагадаємо, раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки стурбовані через посилення взаємодії між Москвою і Пекіном та виступають проти будь-яких кроків з боку КНР, які могли б підтримати агресію РФ в Україні.

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