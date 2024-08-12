На фронті загинув відомий фотограф-орнітолог

Фотограф-орнітолог Олексій Сапуга загинув під час служби на Донеччині

Захищаючи Україну від ворога 30 липня на Донеччині загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва Олексій Сапуга.

Про це повідомили його колеги та друзі у Facebook.

Український журналіст Вахтанг Кіпіані зазначив, що Олексія мобілізували кілька місяців тому, а в липні він виконував бойові завдання на Донеччині. Кіпіані описав Сапугу як надзвичайно добру та оптимістичну людину, відзначаючи його внесок у пташину спільноту України. Олексій нещодавно надсилав фотографії з Донеччини та планував видання фотокниги.

Виконавчий директор Української асоціації видавців Ігор Степурін також висловив співчуття, підкреслюючи талант Сапуги як фотографа. Директор Черкаського університету Максим Гаврилюк пригадав теплі спогади про Олексія як завзятого бердвотчера та висловив глибоку скорботу.

Олексій Сапуга загинув захищаючи Україну / Вахтанга Кіпіані Facebook

Бьордвотчери по всій Україні присвятили літні змагання пам’яті Олексія Сапуги 11 серпня.

Нагадаємо, на фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко, який служив у ЗСУ з весни 2022 року.

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