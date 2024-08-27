На фронте погиб актер театра им. Шевченко Андрей Касьянов

Актеру было всего 27 лет.

На войне погиб артист Днепровского национального театра имени Шевченко Андрей Касьянов.

Информацию об этом театр опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Коллектив театра выразил свое глубокое соболезнование, подчеркивая, что погибший в бою с врагом Андрей Касьянов был не только талантливым актером, но и добрым и смелым человеком, настоящим защитником Украины.

Андрею было 27 лет, и он запомнился зрителям благодаря своему актерскому мастерству и певучему голосу в роли Нико Пиросмани в спектакле "Миллион красных роз".

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер Андрей Доманский. Он пошел добровольцем защищать Украину в начале полномасштабной войны.

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