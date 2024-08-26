В России заочно осудили бывшего посла Украины в Казахстане

В Москве бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского приговорили заочно к шести годам заключения из-за его высказывания об убийствах россиян.

Об этом сообщает Meduza, ссылаясь на решение Басманного суда Москвы.

Приговор был вынесен заочно. Петр Врублевский признан виновным по статье о разжигании ненависти или вражды. Срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции Врублевского в Россию или с момента его задержания.

Дело против Врублевского было возбуждено после интервью, которое он дал в августе 2022 года, когда был послом Украины в Казахстане. Тогда он заявил: «Чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

После этого Министерство иностранных дел Казахстана вызвало Врублевского и выразило ему протест, но не выслало из страны. МИД России подверг критике действия Казахстана, и в результате казахское министерство вызвало российского посла. Врублевский позже извинился за свои слова, объяснив их "повышенным эмоциональным состоянием" из-за войны.

Министерство иностранных дел Казахстана передало Украине "принципиальную позицию" по поводу провокационного поведения г-на Врублевского» и попросило о назначении нового посла.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "воинственным русофобом" из-за его заявлений об убийстве россиян. Она также утверждала, что Казахстан обещал выслать Врублевского из страны, но не выполнил обещание.

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