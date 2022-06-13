Дружина Остапчука показала, як будується їхня оселя під Києвом

Ще минулого року подружжя Остапчуків почало зводити свій власний будинок у селі Вишеньки, Київська область.

Війна в Україні не завадила закоханим продовжувати будувати своє сімейне гніздечко.

А поки Христина Горняк показала, який зараз вигляд має їхня з Володимиром оселя мрії.

Будинок Остапчуків / Фото: instagram.com/kristygor

До слова, у будинку вже зробили балкон та майже повністю закінчили з фасадом. За словами Христини, зараз вони планують класти плитку навколо будівлі та вирішують, як краще оздобити терасу.

Будинок Остапчуків / Фото: instagram.com/kristygor

Наразі подружжя буде штукатурити будинок, робити електрику, сантехніку та котельню.

Будинок Остапчуків / Фото: instagram.com/kristygor

"Я вірю в ЗСУ. Вірю, що ми добудуємо цей будиночок і будемо жити в ньому під мирним небом", - зазначила Христина.

Котеджне містечко, де житимуть Остапчуки / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, Остапчуки почали зводити будинок восени минулого року. Відомо, що там будуть дитячі для дітей Володимира від першого шлюбу та майбутньої дитини з Христиною. Заселитися до нової оселі закохані планують вже цього року.

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