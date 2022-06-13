Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дружина Остапчука показала, як будується їхня оселя під Києвом

Дата публікації
Перегляди
1873
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дружина Остапчука показала, як будується їхня оселя під Києвом

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Ще минулого року подружжя Остапчуків почало зводити свій власний будинок у селі Вишеньки, Київська область.

Війна в Україні не завадила закоханим продовжувати будувати своє сімейне гніздечко.

А поки Христина Горняк показала, який зараз вигляд має їхня з Володимиром оселя мрії.

Будинок Остапчуків / © instagram.com/kristygor
Будинок Остапчуків / Фото: instagram.com/kristygor

До слова, у будинку вже зробили балкон та майже повністю закінчили з фасадом. За словами Христини, зараз вони планують класти плитку навколо будівлі та вирішують, як краще оздобити терасу.

Будинок Остапчуків / © instagram.com/kristygor
Будинок Остапчуків / Фото: instagram.com/kristygor

Наразі подружжя буде штукатурити будинок, робити електрику, сантехніку та котельню.

Будинок Остапчуків / © instagram.com/kristygor
Будинок Остапчуків / Фото: instagram.com/kristygor

"Я вірю в ЗСУ. Вірю, що ми добудуємо цей будиночок і будемо жити в ньому під мирним небом", - зазначила Христина.

Котеджне містечко, де житимуть Остапчуки / © instagram.com/kristygor
Котеджне містечко, де житимуть Остапчуки / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, Остапчуки почали зводити будинок восени минулого року. Відомо, що там будуть дитячі для дітей Володимира від першого шлюбу та майбутньої дитини з Христиною. Заселитися до нової оселі закохані планують вже цього року.

Читайте також:

Наступна публікація