Дружина Остапчука показала, як будується їхня оселя під Києвом

Ще минулого року подружжя Остапчуків почало зводити свій власний будинок у селі Вишеньки, Київська область.
Війна в Україні не завадила закоханим продовжувати будувати своє сімейне гніздечко.
А поки Христина Горняк показала, який зараз вигляд має їхня з Володимиром оселя мрії.
До слова, у будинку вже зробили балкон та майже повністю закінчили з фасадом. За словами Христини, зараз вони планують класти плитку навколо будівлі та вирішують, як краще оздобити терасу.
Наразі подружжя буде штукатурити будинок, робити електрику, сантехніку та котельню.
"Я вірю в ЗСУ. Вірю, що ми добудуємо цей будиночок і будемо жити в ньому під мирним небом", - зазначила Христина.
Нагадаємо, Остапчуки почали зводити будинок восени минулого року. Відомо, що там будуть дитячі для дітей Володимира від першого шлюбу та майбутньої дитини з Христиною. Заселитися до нової оселі закохані планують вже цього року.
Читайте також: