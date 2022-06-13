"Ліверпуль" за рекордну суму придбав у "Бенфіки" конкурента Яремчука

Лідер атаки португальської "Бенфіки" Дарвін Нуньєс перейшов до англійського "Ліверпуля".

Сторони вже узгодили всі деталі мегатрансферу. Для завершення переходу 22-річному уругвайському нападнику залишилося тільки пройти медичне обстеження та поставити підпис під контрактом.

Про це повідомляє офіційний сайт лісабонського клубу.

Нуньєс стане найдорожчим трансфером в історії "Ліверпуля". Попередній рекорд належав нідерландському захиснику Вірджилу ван Дейку, якого "мерсисайдці" 2018 року купили в "Саутгемптона" за 85 мільйонів євро.

Уругвайський нападник перейшов до "Бенфіки" 2020 року з іспанської "Альмерії" за 24 млн євро. У сезоні, що завершився, він він провів за португальський клуб 39 матчів, в яких забив 34 голи і зробив 4 асисти.

Зазначимо, що Нуньєс був конкурентом Романа Яремчука на позиції центрфорварда в складі "Бенфіки". Після його трансферу до "Ліверпуля" українець, ймовірно, матиме змогу частіше потрапляти до стартового складу.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що "Манчестер Сіті" оголосив про підписання одного з найдорожчих футболістів світу.

Читайте також:

Радівілов здобув для України перше "золото" Кубка світового виклику

Щемний момент із легендарним атлетом та допомога Україні: Шевченко взяв участь у благодійному матчі в Лондоні

Замість Мане: "Ліверпуль" розглядає варіант із підписанням Циганкова - ЗМІ