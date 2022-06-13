Замість Мане: "Ліверпуль" розглядає варіант із підписанням Циганкова - ЗМІ

Англійський "Ліверпуль" може підписати футболіста київського "Динамо" та збірної України - Віктора Циганкова.

"Мерсисайдці" можуть продати одного зі своїх ключових гравців Садіо Мане, якого активно сватають до мюнхенської "Баварії", тому їм потрібна заміна.

Як повідомляє Liverpool.com, одним із варіантів заміни сенегальцю є 24-річний півзахисник "біло-синіх".

Циганков має низку важливих характеристик, які приваблюють "Ліверпуль". Головні з яких це здатність зіграти на обох флангах атаки і скромна ціна. Керівництво "червоних" очікує, що "Динамо" у нинішніх реаліях не проситиме надхмарних грошей за гравця, у якого залишився рік контракту.

Раніше розповідалося про те, що Циганков нещодавно розпочав співпрацю з футбольною агенцією брата Пепа Гвардіоли. Тож, може саме це й прискорить перехід футболіста збірної України до топового клубу європейського чемпіонату.

Цього сезону на рахунку Циганкова 25 матчів у всіх турнірах за "Динамо", 11 забитих голів та три результативні передачі. Зокрема, в УПЛ, яку було достроково завершено через повномасштабне вторгнення РФ, Віктор провів 18 ігор (11 м'ячів та два асисти);

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Циганкова в 25 млн євро. Його контракт із столичним клубом спливає в середині 2023 року;

Зараз Циганков перебуває в складі збірної України, з якою 14 червня в рамках 4-го туру групової стадії Ліги націй зіграє проти Ірландії. Саме гол Циганкова зі штрафного приніс "синьо-жовтим" перемогу в першій дуелі з ірландською командою.

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