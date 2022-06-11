Рятував поранених у Маріуполі: українського футбольного арбітра захопили в полон окупанти

Український футбольний арбітр Дмитро Кубряк потрапив у полон до російських загарбників.

Про це повідомив колишній рефері вищої ліги Олександр Шамич. На своїй сторінці в Facebook він опублікував звернення дружини арбітра Наталії з проханням допомогти визволити чоловіка з полону.

33-річний Кубряк в мирний час працював нейрохірургом, поєднуючи основну з роботу з суддівством. Зокрема він обслуговував матчі Першої ліги.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Дмитро рятував поранених українських воїнів у військовому шпиталі Дніпра. Незважаючи на загрозу життю, Кубряк разом із колегами поїхав рятувати поранених захисників України до Маріуполя, де його і захопили в полон окупанти.

"12 квітня він потрапив у полон. У полоні він залишається і зараз, уже майже два місяці, у жахливих умовах, але досі продовжує надавати допомогу нашим пораненим воїнам. Я дуже прошу світову спільноту, медіа, блогерів та небайдужих українців оголосити, тому що місце лікаря-хірурга в операційній, а не в колонії!.. Допоможіть мені повернути синові - батька, а Україні - професіонала", - написала Наталія Кубряк в Instagram.

Раніше ТСН Проспорт писав, що українська арбітриня з Херсонщини Ірина Петрова розповіла про своє викрадення окупантами.

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